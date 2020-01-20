НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаРекомендуем«Барселона» одержала победу в первом матче с новым главным тренеромСкелетонистка Цыганова завоевала золото юношеской ОлимпиадыВ Госдуме высказались об отказе Великобритании передать WADA пробы Мо ФарыЧемпионат Италии. «Рома» обыграла «Дженоа», «Интер» не смог победить «Лечче» и еще два результатаЭнгелс: выставить 36-летнего Ковальчука на трансфер наилучший способ«Барселона» одержала победу в первом матче с новым главным тренером"Барселона" одержала победу в первом матче под руководством нового главного тренера Кике Сетьена. В матче 20-го тура чемпионата Испании по футболу каталонцы обыграли "Гранаду" с минимальным счетом 1:0.рекламаКрупнейший выигрыш и проигрыш назвали букмекеры за бой Макгрегора с СерронеБукмекеры назвали самый крупный выигрыш и проигрыш по ставкам на исход боя Макгрегора с Серроне. Сражение закончилось через 40 секунд после начала победой ирландца — он отправил противника в нокаут.Александр Великий: Овечкин вышел на девятое место в истории НХЛ по числу головВ матче против «Нью-Йорк Айлендерс» российский капитан «Вашингтона» Александр Овечкин оформил хет-трик и вошел в топ-10 НХЛ, сообщает телеканал «МИР 24».«Ливерпуль» повторил достижение «Арсенала» 19-летней давности«Ливерпуль» на своем поле принимает «Манчестер Юнайтед» в матче матче 22-го тура чемпионата Англии. В составе хозяев поля счет на 14-й минуте встречи открыл Вирджил ван Дейк.Команда дивизиона Боброва стала первым финалистом ФОНБЕТ Матча звезд КХЛ 2020Команда дивизиона Боброва в первом полуфинале ФОНБЕТ Матча звезд КХЛ-2020 одержала победу над командой дивизиона Чернышева.Лыжи. Кубок мира. Общий зачет. Большунов и Йохауг упрочили лидерство, Устюгов и Непряева – 3-иРоссийский лыжник Александр Большунов продолжает лидировать в общем зачете Кубка мира. У женщин первой идет норвежка Тереза Йохауг.ФутболХоккейБаскетболБиатлонВчераСегодняЗавтраТоварищеские матчиСальвадор0 : 1ИсландияЗавершёнЧемпионат АнглииБернли2 : 1ЛестерЗавершёнЧемпионат АнглииЛиверпуль2 : 0Манчестер ЮнайтедЗавершёнЧемпионат ИспанииМальорка4 : 1ВаленсияЗавершёнЧемпионат ИспанииБетис3 : 0Реал СосьедадЗавершёнЧемпионат ИспанииВильярреал1 : 2ЭспаньолЗавершёнЕще 2Чемпионат ГерманииГерта0 : 4БаварияЗавершёнЧемпионат ГерманииПадерборн1 : 4БайерЗавершёнВесь футболреклама