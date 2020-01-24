Василевский на Матче звезд НХЛ был великолепен. Но до победы ему не хватило одного сэйва

Как прошли конкурсы мастерства в Сент-Луисе. Матч звезд НХЛ событие, безусловно, знаковое. Несмотря на то, что кое-кто из звезд до матча не доехал.