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Андрей Рублёв выиграл 15 матчей подряд

В третьем круге Открытого первенства Австралии российский теннисист Андрей Рублёв одолел бельгийца Давида Гоффина.Это пятнадцатая победа Рублёва подряд: в этом сезоне Андрей не проиграл ни одного матча из одиннадцати.В четвёртом круге "Шлема" в Мельбурне Рублёв сыграет или с немцем Александром Зверевым, или с испанцем Фернандо Вердаско.

Гретцки считает, что Овечкин может стать лучшим снайпером в истории НХЛ

Лучший бомбардир и снайпер в истории НХЛ канадец Уэйн Гретцки считает, что российскому форварду "Вашингтона" Александру Овечкину по силам опередить его по количеству заброшенных шайб в регулярных чемпионатах.
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