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Горячкина выиграла 12-ю партию в матче за шахматную корону. Победитель противостояния определится на тай-брейке

Россиянка Александра Горячкина белыми фигурами обыграла китаянку Цзюй Вэньцзюнь в 12-й партии матча за звание чемпионки мира по шахматам. Партия завершилась после 60-го хода российской шахматистки.
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Приостановившая карьеру Загитова показала классную растяжку на тренировке

Олимпийская чемпионка Алина Загитова показала, как проводит тренировку в спортзале. В своем инстаграме фигуристка опубликовала фотографию, на которой выполняет упражнение на растяжку.