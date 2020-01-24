Голы Еременко и Мамаева принесли «Ростову» победу над «Ригой»

«Ростов» обыграл латвийскую «Ригу» со счетом 3:1 в заключительном матче на сборе в Абу-Даби. Дубль в составе нашей команды оформил Роман Еременко, еще один гол забил Павел Мамаев. Счет уже на второй минуте после сутолоки в штрафной открыли игроки «Риги».