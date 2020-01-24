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Голы Еременко и Мамаева принесли «Ростову» победу над «Ригой»

«Ростов» обыграл латвийскую «Ригу» со счетом 3:1 в заключительном матче на сборе в Абу-Даби. Дубль в составе нашей команды оформил Роман Еременко, еще один гол забил Павел Мамаев. Счет уже на второй минуте после сутолоки в штрафной открыли игроки «Риги».
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Дубль Холанда помог «Боруссии» разгромить «Кельн»

Футболисты дортмундской "Боруссии" на своем поле добились крупной победы над "Кельном" в рамках 19-го тура чемпионата Германии. Хозяева поля обыграли гостей со счетом 5:1. Дубль в составе победителей оформил норвежский новичок команды Эрлинг Холанд.

Биннингтон обошел Василевского по сейвам на мастер-шоу Матча звезд НХЛ

Отечественного хоккеиста обошел вратарь "Сент-Луис Блюз" Джордан Биннингтон, отразивший все десять бросков. Ранее сообщалось, что Евгений Малкин вошел во вторую сборную десятилетия по версии НХЛ.
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«Безумный буллит» в исполнении форварда «Ак Барса» показали на видео

В матче между казанским "Ак Барсом" и командой из Уфы "Салават Юлаев" произошел курьезный момент. Видео опубликовано на YouTube-канале Ak Bars. На кадрах можно увидеть, как нападающий казанской команды Станислав Галиев проводит кистевой бросок.

Назван состав лыжной сборной России на этап Кубка мира в Оберстдорфе

На этап Кубка мира по лыжным гонкам в немецком Оберстдорфе отправились сильнейшие российские спортсмены. Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе объявила состав команды в Instagram. Состав сборной России по лыжным гонкам на этап в Оберстдорфе Женская команда Наталья Непряева.
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