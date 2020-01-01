Уткин озвучил новую зарплату Кокорина в «Зените»

Назван состав сборной Франции на чемпионат мира по биатлону

Тренерский штаб сборной Франции огласил состав биатлонистов, которые выступят на предстоящем чемпионате мира, который пройдёт в Антхольц-Антерсельве (Италия) с 13 по 23 февраля.