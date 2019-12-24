В «КраСаве» со Смоловым показали его родную комнату в Саратове и документ с предложением из Китая. Три года, 22,5 млн 🍋

И его чатик с Вейналдумом. Герой нового выпуска «КраСавы» – Федор Смолов. Савин уже несколько раз приглашал форварда «Локо» в шоу, но тот постоянно отказывался.