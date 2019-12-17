НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеКиберспортрекламаРекомендуемТарасова резко отреагировала на слова ТутберидзеПесков посоветовал спортивным властям России подать апелляцию в CASРоссиянка Вяхирева включена в символическую сборную чемпионата мираВЭБ.РФ за долги заберет 75% акций ЦСКАВладимир Драчев: «Бабиков сам должен разобраться: будет выступать или не будет. Не мы должны бегать за ним»Тарасова резко отреагировала на слова ТутберидзеЗаслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отказалась комментировать слова Этери Тутберидзе, которая обвинила её в нелюбви к олимпийской чемпионке Алине Загитовой.рекламаСборная России обыграла Финляндию на кубке Первого каналаОтечественные хоккеисты одержали победу над европейскими спортсменами. В воскресенье, 15 декабря, Сборная России обыграла Финляндию в групповом этапе кубка Первого канала.Россиянин Ян победил американца Фейбера на турнире UFC 245 в Лас-ВегасеРоссийский боец смешанных единоборств Петр Ян, выступающий под эгидой UFC в легчайшем весе, одержал победу над противником из Соединенных Штатов Юрайей Фейбером.Сергей Устюгов стал вторым в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в ШвейцарииРоссийский лыжник Сергей Устюгов стал вторым в гонке с раздельного старта на 15 километров. Соревнования проходят в рамках этапа Кубка мира в Давосе. Победу одержал норвежец Симен Хегстад Крюгер.Ядерный финиш Бё, который уничтожил Долля и вырвал для Норвегии золото эстафетыБезумная скорость норвежца.Роналду – единственный игрок топ-5 лиг, забивший не менее 10 голов в последних 15 сезонахНападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду сделал дубль в матче 16-го тура Серии А против «Удинезе» (3:0, второй тайм). Таким образом, во всех турнирах этого сезона Роналду забил 11 мячей.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат АнглииАрсенал0 : 2Манчестер СитиИдёт 1-й таймЧемпионат АнглииВулверхэмптон1 : 2ТоттенхэмЗавершёнЧемпионат АнглииМанчестер Юнайтед1 : 1ЭвертонЗавершёнЧемпионат ИспанииЭспаньол2 : 2БетисИдёт 2-й таймЧемпионат ИспанииХетафе2 : 0ВальядолидЗавершёнЕще 3Чемпионат ГерманииВольфсбург2 : 1Боруссия (Менхенгладбах)ЗавершёнЧемпионат ГерманииШальке-04— : —АйнтрахтНачало в 12:00Чемпионат ИталииВерона3 : 3ТориноЗавершёнЕще 5Весь футболреклама«Манчестер Юнайтед» — «Эвертон»: Фред, Рэшфорд и Ришарлисон выйдут с первых минутСтали известны составы на матч 17-го тура между «Манчестер Юнайтед» и «Эвертон». Встреча начнется в 17:00 мск.НХЛ. Записи матчейДаллас — Эдмонтон Яндекс.Эфир Сент-Луис — Колорадо Яндекс.Эфир Коламбус — Вашингтон. 17.12.2019 Яндекс.Эфир Флорида — Оттава Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс — Нэшвилл Яндекс.Эфир Вегас — Ванкувер Яндекс.Эфир Чикаго — Миннесота Яндекс.Эфир Детройт — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир Виннипег — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:39:47Сан-Хосе — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:32:52Сент-Луис — Чикаго Яндекс.Эфир 02:45:15Аризона — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:43:45Монреаль — Детройт Яндекс.Эфир 02:34:31Миннесота — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:53:56Эдмонтон — Торонто Яндекс.Эфир 02:59:44Питтсбург — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:47:34Флорида — Бостон Яндекс.Эфир 02:39:32Тампа-Бэй — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:38:47Нэшвилл — Даллас Яндекс.Эфир Анахайм — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:48:54Анахайм — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 04:00:00Калгари — Каролина Яндекс.Эфир 02:47:51Оттава — Коламбус Яндекс.Эфир 02:38:31Нью-Йорк Айлендерс — Баффало Яндекс.Эфир 02:37:11Колорадо — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:50:11Даллас — Вегас Яндекс.Эфир 02:31:22Сан-Хосе — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:44:49Ванкувер — Каролина Яндекс.Эфир 02:35:29Анахайм — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:30:32Калгари — Торонто Яндекс.Эфир 02:30:38Аризона — Чикаго Яндекс.Эфир 02:41:17Миннесота — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:26:18Сент-Луис — Вегас Яндекс.Эфир 02:40:32Детройт — Виннипег Яндекс.Эфир 02:34:11Питтсбург — Коламбус Яндекс.Эфир 02:43:04Тампа-Бэй — Бостон Яндекс.Эфир 02:40:50Баффало — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:41:11Флорида — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:44:15Колорадо — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:50:00Монреаль — Оттава Яндекс.Эфир 02:49:12Вашингтон — Бостон Яндекс.Эфир 02:38:25Лос-Анджелес — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:38:35Вегас — Чикаго Яндекс.Эфир 02:28:05Ванкувер — Торонто Яндекс.Эфир 02:42:35Эдмонтон — Каролина Яндекс.Эфир 02:37:25Аризона — Калгари Яндекс.Эфир 02:38:20Даллас — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:39:55Виннипег — Детройт Яндекс.Эфир 02:43:35Нэшвилл — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 03:07:05Миннесота — Анахайм Яндекс.Эфир 02:42:55Флорида — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:36:20Питтсбург — Монреаль Яндекс.Эфир 02:35:00Баффало — Сент-Луис Яндекс.Эфир