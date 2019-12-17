Сергей Устюгов стал вторым в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Швейцарии

Российский лыжник Сергей Устюгов стал вторым в гонке с раздельного старта на 15 километров. Соревнования проходят в рамках этапа Кубка мира в Давосе. Победу одержал норвежец Симен Хегстад Крюгер.