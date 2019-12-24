Туктамышева не указала четверной прыжок в планах на ЧР-2019

Чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева, которая успешно освоила четвёртый тулуп, никак не указала этот элемент в программе на Чемпионате России по фигурному катанию.