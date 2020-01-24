Тренер «Ак Барса» о победе над «Салаватом» по буллитам: «Надо в жизни всегда идти до конца»

23 января в Казани «Ак Барс» принимал у себя принципиального соперника - уфимский «Салават». На льду «барсы» сразу показали, кто тут хозяин. Голкиперу гостей пришлось изрядно поработать.