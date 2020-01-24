Чемпионка мира будет определена в последней партии матча между Цзюй Вэньцзюнь и Горячкиной

В 11-й партии матча за звание чемпионки мира между Цзюй Вэньцзюнь и Александрой Горячкиной шахматистки разыграли берлинский вариант испанской партии с 6.dxe5.