«Рубин» Слуцкого победил в первом матче, но анализировать пока нечего

Казанский «Рубин» одержал победу в первом же матче под руководством Леонида Слуцкого. В контрольной игре, которая прошла в турецком Белеке, татарстанский клуб со счётом 1:0 переиграл польскую «Лехию».