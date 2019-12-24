Украинский футболист провалил допинг-тест

Футболист сборной Украины и киевского «Динамо» Артем Беседин не прошел допинг-тест. Это произошло после матча Лиги Европы против шведского «Мальме». Об этом сообщает Footbal.ua в пятницу, 20 декабря.