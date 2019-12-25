Тренер канадцев – легенда «Вашингтона». Гонял Овечкина, купил себе команду и выращивает классную молодежь

Дэйл Хантер чем-то даже похож на Брагина. Тренер молодежной сборной – самая незаметная фигура на чемпионате мира. Обычно эту должность занимают специалисты, которые не востребованы на элитном уровне.