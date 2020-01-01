Жозе Моуринью получил желтую карточку за шпионаж на матче

Жозе Моуринью был наказан за излишний интерес к записям в чужом блокноте. Видео, где видно, как тренер «Тоттенхэма» слишком близко наклоняется к коллеге, выложено в аккаунте TrakFootball в Twitter.