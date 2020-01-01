Стали известны все четвертьфинальные пары МЧМ. Россию ждут швейцарцы

Определились все четвертьфинальные пары молодежного чемпионата мира 2020 года, который проходит в Чехии. Сборная России встретится в первом раунде плей-офф с командой Швейцарии, победившей финнов.