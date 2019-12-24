В ближайшее время Анчелотти расторгнет контракт с «Наполи», чтобы возглавить «Эвертон»

Итальянский специалист Карло Анчелотти в ближайшее время станет тренером «Эвертона». — В понедельник Анчелотти полетит в Италию, чтобы окончательно расторгнуть контракт с «Наполи».