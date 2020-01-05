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Российские лыжники взяли «золото» и «серебро» в гонке «Тур де ски»

Российский лыжник Александр Большунов выиграл многодневную гонку «Тур де ски» в итальянском Валь-ди-Фьемме. Россиянин Сергей Устюгов пришел вторым. «До последних метров боялся выходить вперед.
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Ковальчук в «Монреале», позор СКА в Финляндии, две медали россиян в лыжах, Лекавалье попалась на кокаине и другие новости утра

1. Илья Ковальчук нашел новый клуб – этот сезон форвард доиграет в «Монреале». Агент игрока считает, что у «Канадиенс» есть шансы пробиться в плей-офф. Впрочем, со стороны все выглядит грустно.

НХЛ. Записи матчей

Вашингтон — Оттава
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Лос-Анджелес — Коламбус
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Монреаль — Виннипег
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Торонто — Эдмонтон
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Анахайм — Нэшвилл
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Чикаго — Детройт
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Миннесота — Калгари
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Питтсбург — Флорида
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02:43:20
Лос-Анджелес — Нэшвилл
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02:41:30
Аризона — Филадельфия
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02:50:20
Монреаль — Питтсбург
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02:32:00
Торонто — Нью-Йорк Айлендерс
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02:41:00
Оттава — Тампа-Бэй
Яндекс.Эфир
02:43:30
Нью-Джерси — Колорадо
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02:51:05
Вегас — Сент-Луис
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02:44:00
Миннесота — Виннипег
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02:37:40
Коламбус — Сан-Хосе
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02:32:00
Баффало — Флорида
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02:39:30
Даллас — Детройт
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02:45:00
Вегас — Филадельфия
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02:38:30
Ванкувер — Чикаго
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02:50:10
Колорадо — Сент-Луис
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02:29:30
Аризона — Анахайм
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02:30:45
Виннипег — Торонто
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02:35:20
Оттава — Флорида
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02:37:00
Монреаль — Тампа-Бэй
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02:42:30
Питтсбург — Сан-Хосе
Яндекс.Эфир
02:32:50
Баффало — Эдмонтон
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02:41:20
Нью-Йорк Айлендерс — Нью-Джерси
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02:29:35
Бостон — Коламбус
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