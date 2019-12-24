Бэйкер: у ЦСКА увеличится число болельщиков после игры в Калининграде

Защитник ЦСКА Рон Бэйкер заявил РИА Новости, что рассчитывает на увеличение фан-базы армейского баскетбольного клуба после проведения матча с "Миланом" в Евролиге.