Йоханнес Бё выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира во Франции

ТАСС, 21 декабря. Норвежский биатлонист Йоханнес Бё завоевал золото в гонке преследования на 12,5 км на третьем этапе Кубка мира, который проходит во французском Анси.