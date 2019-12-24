79 ударов за 3 минуты. Корейский зомби забил экс-чемпиона UFC в последнем турнире 2019-го

У Чон Чхан Сона более менее типичная история для человека, который начал заниматься единоборствами в детстве. Он был худощавым мальчиком, которого часто задирали сверстники.