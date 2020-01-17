Макгрегор и Серроне показали одинаковый вес в преддверии боя на UFC 246

Ирландец Конор Макгрегор и американец Дональд Серроне провели официальное взвешивание перед турниром UFC 246. Оба бойца показали одинаковый вес — 77 кг. — Я очень хорошо себя чувствую в этом весе.