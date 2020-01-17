НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаРекомендуем«Ювентус» предложил «Барселоне» обмен игрокамиКокорину грозят голландской селедкой на завтрак, обед и ужин«Может, накажут, а может, и нет». Васильев оценил действия Резцовой в стрельбе в РупольдингеВасилевский повторил свою рекордную победную сериюУкраинец Сикорский отреагировал на расторжение контракта клубом из-за поездки в Россию«Ювентус» предложил «Барселоне» обмен игроками«Ювентус» заинтересован в обмене игроками с «Барселоной», сообщает La Repubblica. Согласно информации источника, «старая синьора» предложила сине-гранатовым своего полузащитника Федерико Бернардески.рекламаАтлетическая комиссия объявила гонорары Макгрегора и СерронеИрландский боец смешанных боевых искусств Конор Макгрегор получит за бой с американцем Дональдом Серроне три миллиона долларов, а его сопернику выплатят 200 тысяч долларов.Овечкину разбили лицо во время матчаАмериканский хоккеист во время матча разбил лицо Александру Овечкину. Игрок «Нью-Джерси Дэвилз» ехал с поднятой клюшкой и, поравнявшись с россиянином, нанес удар.Сервисмен сборной России: «После жалоб девушек мы перекатали лыжи с другими командами – провала не было»Сервисмен сборной России по биатлону Андрей Шатохин рассказал о том, как обстоят дела с работой лыж в российской команде. «У девушек были претензии по спринту, жалобы на скольжение.Исламхан прибыл в «Зенит» на просмотрКак сообщает официальный сайт питерского «Зенита», футболист Казахстана Бауыржан Исламхан прибыл в тренировочный лагерь команды в Катаре на просмотр.Украинский ФК разорвал контракт с игроком после его поездки в Россиюfootball24.ua Украинский футбольный клуб "Агробизнес" разорвал контракт с игроком Игорем Сикорским после его поездки в Санкт-Петербург. Об этом сообщается на сайте ФК.ФутболХоккейБаскетболБиатлонВчераСегодняЗавтраЧемпионат АнглииУотфорд— : —ТоттенхэмНачало в 07:30Чемпионат АнглииБрайтон-энд-Хоув Альбион— : —Астон ВиллаНачало в 10:00Чемпионат АнглииАрсенал— : —Шеффилд ЮнайтедНачало в 10:00Еще 5Чемпионат ИспанииЛеванте— : —АлавесНачало в 07:00Чемпионат ИспанииРеал— : —СевильяНачало в 10:00Еще 2Чемпионат ГерманииФортуна Дюссельдорф— : —ВердерНачало в 09:30Чемпионат ГерманииКельн— : —ВольфсбургНачало в 09:30Еще 4Чемпионат ИталииЛацио— : —СампдорияНачало в 09:00Еще 2Весь футболрекламаЛыжи. Кубок мира. Большунов, Клэбо, Иверсен и Нисканен выступят в коньковой «разделке» на 15 км18 января в чешском Нове Место на этапе Кубка мира по лыжным гонкам состоится мужская индивидуальная гонка на 15 км свободным стилем.НХЛ. Записи матчейЧикаго — Флорида Яндекс.Эфир Филадельфия — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:46:00Нью-Йорк Айлендерс — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Бостон — Вегас Яндекс.Эфир Каролина — Виннипег Яндекс.Эфир Миннесота — Флорида Яндекс.Эфир Колорадо — Детройт Яндекс.Эфир Чикаго — Виннипег Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс — Коламбус Яндекс.Эфир Каролина — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Питтсбург — Бостон Яндекс.Эфир Ванкувер — Сан-Хосе Яндекс.Эфир Миннесота — Даллас Яндекс.Эфир Нэшвилл — Баффало Яндекс.Эфир Филадельфия — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир Коламбус — Нью-Джерси Яндекс.Эфир Монреаль — Вегас Яндекс.Эфир Детройт — Флорида Яндекс.Эфир Торонто — Чикаго Яндекс.Эфир Оттава — Калгари Яндекс.Эфир Колорадо — Сент-Луис Яндекс.Эфир Эдмонтон — Аризона Яндекс.Эфир Нью-Йорк Айлендерс — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:37:40Виннипег — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:42:30Каролина — Анахайм Яндекс.Эфир 02:31:30Детройт — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:29:20Ванкувер — Аризона Яндекс.Эфир 02:35:15Колорадо — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:34:15Даллас — Баффало Яндекс.Эфир 02:38:10Нэшвилл — Анахайм Яндекс.Эфир 02:44:40Миннесота — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:30:35Оттава — Вегас Яндекс.Эфир 02:33:00Флорида — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:54:10Бостон — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:48:00Вашингтон — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:39:10Филадельфия — Монреаль Яндекс.Эфир 02:44:20Торонто — Калгари Яндекс.Эфир 02:37:10Коламбус — Каролина Яндекс.Эфир 02:52:00Сент-Луис — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:44:20Монреаль — Чикаго Яндекс.Эфир 02:41:22Эдмонтон — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:32:27Аризона — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:45:32Колорадо — Даллас Яндекс.Эфир 02:41:56Виннипег — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:32:28Оттава — Чикаго Яндекс.Эфир 02:57:32Тампа-Бэй — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:32:33Коламбус — Бостон Яндекс.Эфир 02:31:38Нью-Йорк Айлендерс — Детройт Яндекс.Эфир 02:41:21Торонто — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:40:02Питтсбург — Миннесота Яндекс.Эфир 02:31:29Баффало — Вегас Яндекс.Эфир Загитова возобновила тренировкиОлимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова, временно приостановившая карьеру, вернулась к тренировкам. Видео с тренировочным прокатом 17-летней фигуристки опубликовано в Instagram спортсменки.реклама«Руки-Базуки» вернулся после операции и подрался с Геной СобакойРоссийский блогер Кирилл Терешин, известный под псевдонимом «Руки-Базуки», вернулся в октагон после операции.Олимпийский комитет России стал третьей стороной в процессе РУСАДА и WADAОлимпийский комитет России (ОКР) присоединился к процессу между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) в качестве третьей стороны.