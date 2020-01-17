Сервисмен сборной России: «После жалоб девушек мы перекатали лыжи с другими командами – провала не было»

Сервисмен сборной России по биатлону Андрей Шатохин рассказал о том, как обстоят дела с работой лыж в российской команде. «У девушек были претензии по спринту, жалобы на скольжение.