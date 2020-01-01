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Василий Березуцкий: «В Казань к Слуцкому с братом не поедем»

Бывший тренер «Витесса» Василий Березуцкий рассказал, будет ли он работать в «Рубине». Казанскую команду возглавил Леонид Слуцкий, который и пригласил братьев Василия и Алексея поработать в Голландии.
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