РФС: устав РПЛ не соответствует российскому законодательству

Избирательный комитет Российского футбольного союза (РФС) указал, что устав Российской премьер-лиги (РПЛ) не соответствует в отдельных частях законодательству РФ, а также регламенту Международной федерации футбола (ФИФА) и уставу РФС, и обязал лигу привести свой устав в соответствие до 30 июня 2020 года, сообщается на официальном сайте РФС.