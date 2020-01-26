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Игнатьев прокомментировал переход Комличенко в «Динамо»

Звание лучшего бомбардира чемпионата Чехии для новичка московского футбольного клуба "Динамо" Николая Комличенко ничего не значит, в России совершенно другой футбол, считает бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев.
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Весь футбол
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РФС: устав РПЛ не соответствует российскому законодательству

Избирательный комитет Российского футбольного союза (РФС) указал, что устав Российской премьер-лиги (РПЛ) не соответствует в отдельных частях законодательству РФ, а также регламенту Международной федерации футбола (ФИФА) и уставу РФС, и обязал лигу привести свой устав в соответствие до 30 июня 2020 года, сообщается на официальном сайте РФС.
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