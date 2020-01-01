Фигурное катание. Людмила Великова: Оценить нынешнее состояние российских спортивных пар мы сможем только после короткой программы

Тренер по фигурному катанию Людмила Великова поделилась ожиданиями от соревнований спортивных пар на чемпионате Европы. Турнир пройдет в Граце (Австрия) с 22 по 25 января.