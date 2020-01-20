Сергей Семак: «Кокорин — тот игрок, который может усилить нашу команду. Футболист, который нам нужен»

Главный тренер «Зенита» — о непростой ситуации, сложившейся вокруг нападающего его команды Александра Кокорина. «Зенит» обыграл катарский «Аль-Увайнах» в первом контрольном матче 2020 года