НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаРекомендуемКокорин сделал хет-трик в товарищеском матче «Зенита»Чемпионат Европы по фигурному катанию-2020: у россиян хорошие шансы во всех категорияхИтальянский нейрохирург: «Шумахер очень отличается от того человека, каким мы помним его на трассе»ЦСКА — СКА: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛКапитан «Нефтехимика» Захарчук устроил аварию и скрылся («Бизнес Online»)Кокорин сделал хет-трик в товарищеском матче «Зенита»Александр Кокорин, который продолжает проходить сборы перед второй частью чемпионата России вместе с питерским "Зенитом", снова отличился в товарищеской игре.рекламаИсточник: Матыцин является главным кандидатом на пост министра спорта РоссииПрезидент Международной федерации студенческого спорта Олег Матыцин может стать новым министром спорта России. Об этом сообщает «РБК-Спорт», ссылаясь на источник в правительстве.Футболисты рассказали, что может помешать Кокорину заиграть в «Сочи»Нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин переходит в ФК «Сочи» на правах аренды. Информацию об этом подтвердили в официальном Twitter-аккаунте черноморской команды.Семак о 10:0: «Уверенная победа над командой, которая значительно ниже по уровню мастерства»Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги товарищеского матча с катарским «Аль-Увайнахом» (10:0), передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский. – Как охарактеризовать сегодняшний матч?Сборная России разгромила Финляндию в полуфинале на ЮОИ, забросив 10 шайбЮношеская сборная России по хоккею разгромила команду Финляндии в полуфинальном матче на Олимпийских играх.«Арсенал» в меньшинстве ушел от поражения в матче с «Челси»«Челси» на своем поле принимал «Арсенал» в матче 24-го тура чемпионата Англии.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат АнглииБорнмут3 : 1Брайтон-энд-Хоув АльбионЗавершёнЧемпионат АнглииШеффилд Юнайтед0 : 1Манчестер СитиЗавершёнЧемпионат АнглииЭвертон2 : 2Ньюкасл ЮнайтедЗавершёнЕще 3Кубок Испании1/16 ФиналаРекреативо2 : 3ОсасунаЗавершёнКубок Испании1/16 ФиналаСарагоса3 : 1МальоркаЗавершёнЕще 1Кубок ИталииЧетвертьфиналНаполи1 : 0ЛациоЗавершёнКубок Турции1/8 ФиналаКыркларелиспор0 : 0ИстанбулЗавершёнКубок Турции1/8 ФиналаФенербахче2 : 0КайсериспорЗавершёнВесь футболрекламаБелофастов: знаем сильные и слабые стороны сборной НидерландовЖенская сборная России по водному поло знает сильные и слабые стороны команды Нидерландов, с которой предстоит сыграть в полуфинале проходящего в Будапеште чемпионата Европы, заявил тренер россиянок Андрей Белофастов.НХЛ. Записи матчейЧикаго — Флорида Яндекс.Эфир Филадельфия — Питтсбург Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Бостон — Вегас Яндекс.Эфир Каролина — Виннипег Яндекс.Эфир 02:38:52Миннесота — Флорида Яндекс.Эфир 02:42:34Колорадо — Детройт Яндекс.Эфир 02:35:05Чикаго — Виннипег Яндекс.Эфир 02:24:40Нью-Йорк Рейнджерс — Коламбус Яндекс.Эфир 02:46:20Каролина — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:45:20Питтсбург — Бостон Яндекс.Эфир 02:44:30Ванкувер — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:39:30Миннесота — Даллас Яндекс.Эфир 02:36:10Нэшвилл — Баффало Яндекс.Эфир 02:39:45Филадельфия — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:35:20Коламбус — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:57:30Монреаль — Вегас Яндекс.Эфир 02:44:30Детройт — Флорида Яндекс.Эфир 02:38:10Торонто — Чикаго Яндекс.Эфир 02:26:40Оттава — Калгари Яндекс.Эфир 02:39:20Колорадо — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:39:10Эдмонтон — Аризона Яндекс.Эфир 02:41:10Нью-Йорк Айлендерс — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:37:40Виннипег — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:42:30Каролина — Анахайм Яндекс.Эфир 02:31:30Детройт — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:29:20Ванкувер — Аризона Яндекс.Эфир 02:35:15Колорадо — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:34:15Даллас — Баффало Яндекс.Эфир 02:38:10Нэшвилл — Анахайм Яндекс.Эфир 02:44:40Миннесота — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:30:35Оттава — Вегас Яндекс.Эфир 02:33:00Флорида — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:54:10Бостон — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:48:00Вашингтон — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:39:10Филадельфия — Монреаль Яндекс.Эфир 02:44:20Торонто — Калгари Яндекс.Эфир 02:37:10Коламбус — Каролина Яндекс.Эфир Джано играл за «Спартак» 11 лет. Вспомните главного ветерана каждого клуба РПЛ? Тест Sport24В это сложно поверить, но Джано играл за «Спартак» 11 лет. Из состава на сезон-2019/20 грузин еще и рекордсмен по количеству матчей за клуб — 146.реклама