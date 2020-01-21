Джано играл за «Спартак» 11 лет. Вспомните главного ветерана каждого клуба РПЛ? Тест Sport24

В это сложно поверить, но Джано играл за «Спартак» 11 лет. Из состава на сезон-2019/20 грузин еще и рекордсмен по количеству матчей за клуб — 146.