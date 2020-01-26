НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаРекомендуем«Манчестер Сити» разгромил «Фулхэм» в Кубке Англии«Ливерпуль» едва не проиграл Кубок Англии. Но важнее, что у Клоппа есть крутые талантыБойцы ММА, которых еще никто не побеждал. Кто ближе всех подобрался к рекорду ХабибаПереПрядкин-2020: выборы в РПЛ просто так забыть нельзяРоссийские биатлонисты установили антирекорд«Манчестер Сити» разгромил «Фулхэм» в Кубке Англии«Манчестер Сити» в домашнем матче 1/16 финала Кубка Англии разгромил «Фулхэм» — 4:0. Уже на 8-й минуте гости остались в меньшинстве, поскольку Тим Рим в своей штрафной сбил Габриэла Жезуса.рекламаНХЛ выразила соболезнования в связи со смертью БрайантаНациональная хоккейная лига выразила соболезнования в связи с трагическим уходом из жизни бывшего баскетболиста «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайанта.Брагин и Бойков вошли в тренерский штаб главной сборной РоссииКак сообщает официальный сайт ФХР, главный тренер молодёжной сборной России Валерий Брагин и его ассистент Александр Бойков вошли в тренерский штаб главной национальной команды.«Как на фабрике»: в Германии возмутились победой российских фигуристок на чемпионате ЕвропыЧемпионат Европы по фигурному катанию в Граце (Австрия) должен был стать большим скачком вперед, но закончился слезами и отчаянием немецкой фигуристки Николь Шотт.Стало известно, сколько «Динамо» заплатило за трансфер КомличенкоПо данным «СЭ», окончательная сумма трансфера при переходе Николая Комличенко из «Млады Болеслав» в «Динамо» — 3,4 миллиона евро, а не 3,5, как сообщалось ранее.Виктория Синицина и Никита Кацалапов – чемпионы Европы в спортивных танцахВ австрийском Граце продолжается чемпионат Европы по фигурному катанию. Виктория Синицина и Никита Кацалапов выиграли соревнования в танцах на льду.ФутболХоккейБаскетболБиатлонВчераСегодняЗавтраЧемпионат ТурцииСивасспор— : —РизеспорНачало в 12:00Чемпионат ТурцииEни Малатьяспор— : —ТрабзонспорНачало в 12:00Кубок Англии1/16 ФиналаБорнмут— : —АрсеналНачало в 15:00Чемпионат ПортугалииВитория (Гимарайнш)— : —Риу АвеНачало в 13:45Чемпионат ПортугалииСпортинг— : —МаритимуНачало в 16:00Чемпионат Турции. Первая лигаКарагюмрюк— : —АлтынордуНачало в 11:00Весь футболрекламаПавел Мамаев забил свой первый гол за ФК «Ростов»Футболист «Ростова» Павел Мамаев забил свой первый гол за новую команду в товарищеском матче с «Ригой», который прошел на зимнем сборе в ОАЭ. Об этом сообщает пресс-служба клуба.