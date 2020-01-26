Павел Мамаев забил свой первый гол за ФК «Ростов»

Футболист «Ростова» Павел Мамаев забил свой первый гол за новую команду в товарищеском матче с «Ригой», который прошел на зимнем сборе в ОАЭ. Об этом сообщает пресс-служба клуба.