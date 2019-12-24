Путин сразился с бизнесом в матче НХЛ на Красной площади

Президент России Владимир Путин после встречи с бизнесом в Кремле вышел на лед катка на Красной площади, чтобы поучаствовать в предновогоднем матче Ночной хоккейной лиги.