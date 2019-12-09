НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеКиберспортрекламаРекомендуемМедведев отреагировал на решение WADA об отстранении РоссииЭкс-глава ВФЛА: необходимо проводить реформацию российского спортаВАДА опубликовало новые критерии для участия россиян в соревнованияхАлександр Овечкин – о санкциях WADA: Печальные новостиВячеслав Фетисов: Ни о какой политике здесь речь идти не можетМедведев отреагировал на решение WADA об отстранении РоссииПремьер-министр России Дмитрий Медведев отреагировал на решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить Россию от международных соревнований на четыре года.рекламаФИФА отреагировала на решение ВАДА в отношении РоссииВ Международной федерации футбола (ФИФА) заявили, что организация приняла к сведению решение Всемирного антидопингового агенства (ВАДА) в отношении России.СМИ: Родченков давно ждал решения WADA по РоссииЭкс-глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков сказал, что давно ждал решения Всемирного антидопингового агентства (WADA) по российскому вопросу.Плющенко коньком пробил трубу с водой во время выступленияИнцидент произошел в Румынии во время шоу, когда фигурист задел коньком торчащую изо льда трубу.Комитет по этике РФС рассмотрит высказывание Гинера о судьях. Он предлагал Егорову застрелитьсяРуководитель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц оценил слова президента ЦСКА Евгения Гинера, которые тот высказал в адрес судей и главы департамента судейства Александра Егорова после игры с «Краснодаром».На билетах и абонементах клубы РПЛ заработали более 3 миллиардов рублейСовокупная выручка клубов РПЛ от продажи билетов и абонементов в сезоне-2018/19 составила 3,28 миллиарда рублей.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат АнглииВест Хэм— : —АрсеналНачало в 15:00Чемпионат ТурцииКайсериспор1 : 0РизеспорПерерывЧемпионат ПортугалииРиу Аве— : —Жил ВисентеНачало в 15:15Чемпионат АргентиныПатронато— : —Велес СарсфилдНачало в 17:00Чемпионат АргентиныАрхентинос Хуниорс— : —ЭстудиантесНачало в 19:10Весь футболрекламаРоссийские лыжники не оставили шансов норвежцам в эстафете, команды Устюгова и Мельниченко — с золотом и серебромРоссийские лыжники взяли золото и серебро в мужской эстафете на этапе Кубка мира в Лиллехаммере.НХЛ. Записи матчейКолорадо — Калгари Яндекс.Эфир Оттава — Бостон Яндекс.Эфир Тампа-Бэй — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Вашингтон — Коламбус Яндекс.Эфир 02:35:10Эдмонтон — Баффало Яндекс.Эфир 02:44:58Чикаго — Аризона Яндекс.Эфир 02:39:20Вегас — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:29:25Флорида — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:41:45Виннипег — Анахайм Яндекс.Эфир 02:41:21Калгари — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:32:49Даллас — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:41:05Нэшвилл — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:21:45Бостон — Колорадо Яндекс.Эфир 02:39:00Каролина — Миннесота Яндекс.Эфир 02:40:05Детройт — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:38:50Тампа-Бэй — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:41:00Сент-Луис — Торонто Яндекс.Эфир 02:35:05Флорида — Коламбус Яндекс.Эфир 02:49:30Ванкувер — Баффало Яндекс.Эфир 02:44:30Филадельфия — Оттава Яндекс.Эфир 02:47:02Анахайм — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:36:52Эдмонтон — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:46:20Нью-Джерси — Чикаго Яндекс.Эфир 02:36:30Питтсбург — Аризона Яндекс.Эфир 02:32:12Нью-Йорк Рейнджерс — Монреаль Яндекс.Эфир 02:41:36Калгари — Баффало Яндекс.Эфир 02:47:19Даллас — Виннипег Яндекс.Эфир 02:36:37Коламбус — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:39:11Бостон — Чикаго Яндекс.Эфир 02:41:59Нью-Йорк Айлендерс — Вегас Яндекс.Эфир 02:39:11Филадельфия — Аризона Яндекс.Эфир 02:53:42Каролина — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:46:46Монреаль — Колорадо Яндекс.Эфир 02:33:44Тампа-Бэй — Миннесота Яндекс.Эфир 02:38:28Лос-Анджелес — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:40:48Эдмонтон — Оттава Яндекс.Эфир 02:35:09Питтсбург — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:38:36Торонто — Колорадо Яндекс.Эфир 02:27:00Сан-Хосе — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:51:00Ванкувер — Оттава Яндекс.Эфир 02:46:19Виннипег — Даллас Яндекс.Эфир 02:51:12Нэшвилл — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:27:09Филадельфия — Торонто Яндекс.Эфир 02:40:10Нью-Джерси — Вегас Яндекс.Эфир 02:59:45Монреаль — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:34:32Флорида — Миннесота Яндекс.Эфир 02:30:09Коламбус — Аризона Яндекс.Эфир 02:37:44Бостон — Каролина Яндекс.Эфир Норвегия потребует отстранить российских лыжников от этапов Кубка мираПрезидент Федерации лыжных видов спорта Норвегии Эрик Ресте заявил, что будет требовать отстранения спортсменов из России от участия в этапах Кубка мира по лыжным гонкам.рекламаСенатор призвал разобраться с чиновниками, отвечающими за антидопинговую политику в РоссииС чиновниками, которые позволяют WADA использовать их промахи против России, необходимо разобраться. С таким призывом выступил зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.Заявление ФХР о санкциях ВАДАФедерация хоккея России выступила с официальным заявлением относительно решения исполкома ВАДА.