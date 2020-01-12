Фуркад возглавил общий зачет Кубка мира, Йоханнес Бо отстает на 13 очков, Логинов – 5-й

Французский биатлонист Мартен Фуркад после двух побед на этапе в немецком Оберхофе возглавил общий зачет Кубка мира. В активе пятикратного олимпийского чемпиона 387 очков.