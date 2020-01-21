«Рубин» выиграл первый матч под руководством Слуцкого

Сегодня «Рубин» в первом контрольном матче под руководством Леонида Слуцкого обыграл польскую «Лехию» — 1:0. Встреча прошла в турецком Белеке на поле у отеля Bellis, где проживает команда.