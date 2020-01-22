НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаРекомендуем«Рубин» выиграл первый матч под руководством СлуцкогоОфициально: «Сочи» арендовал КокоринаХирург заявил о деградации ШумахераВ двух видах из четырех российские фигуристы могут занять весь пьедестал«Спартак» расторг контракт с Джано Ананидзе«Рубин» выиграл первый матч под руководством СлуцкогоСегодня «Рубин» в первом контрольном матче под руководством Леонида Слуцкого обыграл польскую «Лехию» — 1:0. Встреча прошла в турецком Белеке на поле у отеля Bellis, где проживает команда.рекламаРГУФКСМиТ: кадры из истории развития и становления мотоспорта в РоссииРоссийскому государственному университету физической культуры, спорта, молодёжи и туризма (ГЦОЛИФК) — 101 год.«Арсенал» нанес два удара по воротам за матч, «Челси» – 19«Челси» и «Арсенал» сыграли вничью (2:2) в матче 24-го тура чемпионата Англии на «Стэмфорд Бридж». Хозяева нанесли 19 ударов в сторону ворот, из которых в створ пришлись восемь.Мостовой: Кокорин восстановит форму после тюрьмы в «Сочи»Аренда футболиста Александра Кокорина в «Сочи» убьет двух зайцев: не даст команде вылететь и поможет форварду восстановить свою форму, заявил газете ВЗГЛЯД бывший полузащитник сборной России по футболу Александр Мостовой.Сборная России разгромила Финляндию в полуфинале на ЮОИ, забросив 10 шайбЮношеская сборная России по хоккею разгромила команду Финляндии в полуфинальном матче на Олимпийских играх.«Манчестер Сити» победил «Шеффилд Юнайтед», несмотря на нереализованный пенальти«Шеффилд Юнайтед» на своем поле уступил «Манчестер Сити» в матче 24-го тура чемпионата Англии. Гости победили во встрече со счетом 1:0. Единственный мяч в матче забил Серхио Агуэро.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат АнглииШеффилд Юнайтед0 : 1Манчестер СитиЗавершёнЧемпионат АнглииБорнмут3 : 1Брайтон-энд-Хоув АльбионЗавершёнЧемпионат АнглииЭвертон2 : 2Ньюкасл ЮнайтедЗавершёнЕще 3Кубок Испании1/16 ФиналаРекреативо2 : 3ОсасунаЗавершёнКубок Испании1/16 ФиналаСарагоса3 : 1МальоркаЗавершёнЕще 1Кубок ИталииЧетвертьфиналНаполи1 : 0ЛациоЗавершёнКубок Турции1/8 ФиналаКыркларелиспор0 : 0ИстанбулЗавершёнКубок Турции1/8 ФиналаФенербахче2 : 0КайсериспорЗавершёнВесь футболрекламаСовет директоров КХЛ обсудит досрочную отставку президента лигиСовет директоров Континентальной хоккейной лиги соберется на внеочередном заседании для обсуждения вопроса избрания и досрочной отставки президента лиги.НХЛ. Записи матчейЧикаго — Флорида Яндекс.Эфир Филадельфия — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:46:00Нью-Йорк Айлендерс — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Бостон — Вегас Яндекс.Эфир Каролина — Виннипег Яндекс.Эфир 02:38:52Миннесота — Флорида Яндекс.Эфир 02:42:34Колорадо — Детройт Яндекс.Эфир 02:35:05Чикаго — Виннипег Яндекс.Эфир 02:24:40Нью-Йорк Рейнджерс — Коламбус Яндекс.Эфир 02:46:20Каролина — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:45:20Питтсбург — Бостон Яндекс.Эфир 02:44:30Ванкувер — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:39:30Миннесота — Даллас Яндекс.Эфир 02:36:10Нэшвилл — Баффало Яндекс.Эфир 02:39:45Филадельфия — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:35:20Коламбус — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:57:30Монреаль — Вегас Яндекс.Эфир 02:44:30Детройт — Флорида Яндекс.Эфир 02:38:10Торонто — Чикаго Яндекс.Эфир 02:26:40Оттава — Калгари Яндекс.Эфир 02:39:20Колорадо — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:39:10Эдмонтон — Аризона Яндекс.Эфир 02:41:10Нью-Йорк Айлендерс — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:37:40Виннипег — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:42:30Каролина — Анахайм Яндекс.Эфир 02:31:30Детройт — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:29:20Ванкувер — Аризона Яндекс.Эфир 02:35:15Колорадо — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:34:15Даллас — Баффало Яндекс.Эфир 02:38:10Нэшвилл — Анахайм Яндекс.Эфир 02:44:40Миннесота — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:30:35Оттава — Вегас Яндекс.Эфир 02:33:00Флорида — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:54:10Бостон — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:48:00Вашингтон — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:39:10Филадельфия — Монреаль Яндекс.Эфир 02:44:20Торонто — Калгари Яндекс.Эфир 02:37:10Коламбус — Каролина Яндекс.Эфир 02:52:00Сент-Луис — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:44:20Монреаль — Чикаго Яндекс.Эфир 02:41:22Эдмонтон — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:32:27Аризона — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:45:32Колорадо — Даллас Яндекс.Эфир 02:41:56Виннипег — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:32:28Оттава — Чикаго Яндекс.Эфир 02:57:32Тампа-Бэй — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:32:33Коламбус — Бостон Яндекс.Эфир 02:31:38Нью-Йорк Айлендерс — Детройт Яндекс.Эфир 02:41:21Торонто — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:40:02Питтсбург — Миннесота Яндекс.Эфир 02:31:29Баффало — Вегас Яндекс.Эфир Депутат Госдумы РФ отреагировал на отказ Великобритании выдавать анализы подозрительного бегунаПрезидент Федерации керлинга России, член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев прокомментировал отказ Британского антидопингового агентства (UKAD) выдавать пробы четырехкратного олимпийского чемпиона по легкой атлетике Мо Фары Всемирному антидопинговому агентству (ВАДА).реклама