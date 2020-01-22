«Арсенал» нанес два удара по воротам за матч, «Челси» – 19

«Челси» и «Арсенал» сыграли вничью (2:2) в матче 24-го тура чемпионата Англии на «Стэмфорд Бридж». Хозяева нанесли 19 ударов в сторону ворот, из которых в створ пришлись восемь.