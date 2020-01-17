Холанд оформил хет-трик в дебютном матче за Боруссию

Норвежский форвард Эрлинг Холанд пофеерил в первом же матче за новую команду. Боруссия Дортмунд сегодня играла первый матч в 2020-м году, на выезде против Аугсбурга в рамках 18-го тура Бундеслиги.