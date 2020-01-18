НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаРекомендуемОрлов предложил сделать РПЛ закрытой лигой и ввести потолок зарплатВяльбе — о золоте Большунова и серебре Непряевой: ещё один прекрасный, замечательный деньСлуцкий - Кокорину: «В „Рубине“ не так весело, как было у тебя в последнее время»ОКР уведомил CAS о намерении вступить в судебный спор WADA и РУСАДАБелорусская биатлонистка стреляла по мишеням сборной России и запутала Кристина РезцовуОрлов предложил сделать РПЛ закрытой лигой и ввести потолок зарплатФутбольный комментатор Геннадий Орлов предложил свои варианты реформ Российской премьер-лиги (РПЛ).рекламаНаши биатлонисты стали четвертыми в эстафете на Кубке мираНаши биатлонисты стали четвертыми в эстафете на Кубке мира Мужская сборная России по биатлону заняла четвертое место в эстафете на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге..Шарлия покинул ЦСКА из-за недостаточной игровой практикиЗащитник Звонимир Шарлия решил покинуть ЦСКА по собственной инициативе. Об этом информирует Sport24.«Россия преподнесла Канаде урок». Официальный сайт ИИХФ — о победе русских юниоров на ОлимпиадеВ стартовом матче III Зимних юношеских Олимпийских игр сборная России (игроки не старше 16 лет) обыграла команду Канады. Встреча закончилась со счетом 6:2 в пользу россиян.Кровавая стычка Овечкина из «Вашингтона» и Вуда из «Нью-Джерси» попала на видеоВидео, на котором запечатлено, как нападающий «Нью-Джерси Девилз» Майлс Вуд разбил лицо в кровь капитану «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину, появилось в Сети.Макгрегор пожал Серроне руку, а затем поднёс кулак к его лицуВ пятницу 17 января на T-Mobile Arena состоялась церемония взвешивания перед UFC 246. Турнир пройдёт 19 января, и поклонники с нетерпением ждут поединка между Конором Макгрегором и Дональдом Серроне.ФутболХоккейБаскетболБиатлонВчераСегодняЗавтраЧемпионат АнглииБрайтон-энд-Хоув Альбион1 : 0Астон ВиллаПерерывЧемпионат АнглииАрсенал1 : 0Шеффилд ЮнайтедПерерывЧемпионат АнглииСаутгемптон2 : 0ВулверхэмптонПерерывЕще 5Чемпионат ИспанииРеал0 : 0СевильяПерерывЧемпионат ИспанииЛеванте0 : 1АлавесЗавершёнЕще 2Чемпионат ГерманииФортуна Дюссельдорф0 : 1ВердерИдёт 2-й таймЧемпионат ГерманииКельн3 : 1ВольфсбургИдёт 2-й таймЕще 4Чемпионат ИталииЛацио5 : 1СампдорияЗавершёнЕще 2Весь футболрекламаСМИ: «Зенит» может усилиться хавбеком сборной КазахстанаБывший полузащитник «Кайрата» Бауыржан Исламхан проходит просмотр в петербургском «Зените». Об этом сообщает Prosports.kz.НХЛ. Записи матчейЧикаго — Флорида Яндекс.Эфир Филадельфия — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:46:00Нью-Йорк Айлендерс — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Бостон — Вегас Яндекс.Эфир Каролина — Виннипег Яндекс.Эфир Миннесота — Флорида Яндекс.Эфир Колорадо — Детройт Яндекс.Эфир Чикаго — Виннипег Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс — Коламбус Яндекс.Эфир Каролина — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Питтсбург — Бостон Яндекс.Эфир Ванкувер — Сан-Хосе Яндекс.Эфир Миннесота — Даллас Яндекс.Эфир Нэшвилл — Баффало Яндекс.Эфир Филадельфия — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир Коламбус — Нью-Джерси Яндекс.Эфир Монреаль — Вегас Яндекс.Эфир Детройт — Флорида Яндекс.Эфир Торонто — Чикаго Яндекс.Эфир Оттава — Калгари Яндекс.Эфир Колорадо — Сент-Луис Яндекс.Эфир Эдмонтон — Аризона Яндекс.Эфир Нью-Йорк Айлендерс — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:37:40Виннипег — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:42:30Каролина — Анахайм Яндекс.Эфир 02:31:30Детройт — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:29:20Ванкувер — Аризона Яндекс.Эфир 02:35:15Колорадо — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:34:15Даллас — Баффало Яндекс.Эфир 02:38:10Нэшвилл — Анахайм Яндекс.Эфир 02:44:40Миннесота — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:30:35Оттава — Вегас Яндекс.Эфир 02:33:00Флорида — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:54:10Бостон — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:48:00Вашингтон — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:39:10Филадельфия — Монреаль Яндекс.Эфир 02:44:20Торонто — Калгари Яндекс.Эфир 02:37:10Коламбус — Каролина Яндекс.Эфир 02:52:00Сент-Луис — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:44:20Монреаль — Чикаго Яндекс.Эфир 02:41:22Эдмонтон — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:32:27Аризона — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:45:32Колорадо — Даллас Яндекс.Эфир 02:41:56Виннипег — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:32:28Оттава — Чикаго Яндекс.Эфир 02:57:32Тампа-Бэй — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:32:33Коламбус — Бостон Яндекс.Эфир 02:31:38Нью-Йорк Айлендерс — Детройт Яндекс.Эфир 02:41:21Торонто — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:40:02Питтсбург — Миннесота Яндекс.Эфир 02:31:29Баффало — Вегас Яндекс.Эфир