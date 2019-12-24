«Амур» отыгрался с 0:3 в третьем периоде и победил минское «Динамо»

"Амур" в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл минское "Динамо" со счетом 4:3. Минчане вели со счетом 3:0 к 49-й минуте, после чего хабаровчане забросили четыре шайбы и выиграли встречу.