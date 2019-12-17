Шлеменко задушил Бранча в первом раунде на турнире RCC 7 (видео)

В его главном событии встречались экс-чемпион Bellator Александр Шлеменко и бывший американец боец UFC Дэвид Бранч, заменивший в этом поединке соотечественника Луиса Тэйлора, с которым россиянин изначально должен был драться.