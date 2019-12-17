Yle (Финляндия): спортивный эксперт «Юле» указывает на главную проблему отстранения российских спортсменов от соревнований (Yle)

Решением Всемирного антидопингового агентства ВАДА отстранить Россию от всех престижных спортивных соревнований российских легкоатлетов не удивишь: они уже выступали под нейтральным флагом в течение нескольких лет.