НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаРекомендуем«Спартак» подтвердил переход С. Бакаева в «Рубин»Российские фигуристы установили рекорд в короткой программе в парахХабиб: «Король никуда не уходит. И не уйдет. Скажите всем — я возвращаюсь»Исмаилов прокомментировал арест Емельяненко и дал ему советВЭБ начал переговоры о продаже ЦСКА«Спартак» подтвердил переход С. Бакаева в «Рубин»Московский «Спартак» опубликовал информацию об уходе полузащитника Солтмурада Бакаева, который является воспитанником красно-белых, а также родным братом хавбека Зелимхана Бакаева.рекламаСборная России по хоккею разгромила США в финале юношеской ОлимпиадыРоссийские юниоры не оставили шансов своим соперникам из Штатов в решающем поединке, который прошел в последний день юношеских Олимпийских игр в Швейцарии.Гендиректор «Зенита» подтвердил договоренность с «Сочи» об аренде КокоринаГенеральный директор «Зенита» Александр Медведев подтвердил, что клуб договорился с «Сочи» о переходе на правах аренды нападающего петербуржцев Александра Кокорина.«МЮ» проиграл «Бернли» на «Олд Траффорд» – 0:2В 24-м туре Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» проиграл «Бернли» (0:2). Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча. Таблица Премьер-лиги Статистика Премьер-лигиВАДА временно лишило лицензии Московскую антидопинговую лабораториюВсемирное антидопинговое агентство (ВАДА) временно лишило лицензии Московскую антидопинговую лабораторию. Об этом 22 января сообщается на сайте агентства.«Барселона» чуть не опозорилась на Ибице. «Реал» победил на стадионе без горячей водыДва испанских гранда одержали трудные победы в 1/16 финала Кубка страны.ФутболХоккейБаскетболБиатлонВчераСегодняЗавтраЧемпионат АнглииЛестер4 : 1Вест ХэмЗавершёнЧемпионат АнглииТоттенхэм2 : 1Норвич СитиЗавершёнЧемпионат АнглииМанчестер Юнайтед0 : 2БернлиЗавершёнКубок Испании1/16 ФиналаЭльче1 : 14 : 5 ПАтлетик БильбаоПобеда по пенальтиКубок Испании1/16 ФиналаИбица1 : 2БарселонаЗавершёнЕще 6Кубок ИталииЧетвертьфиналЮвентус3 : 1РомаЗавершёнКубок Турции1/8 ФиналаКасымпаша3 : 2АланьяспорЗавершёнКубок Турции1/8 ФиналаГезтепе2 : 2АнтальяспорЗавершёнЕще 1Весь футболрекламаРасходы клубов на трансферы в 2019 году составили 7,35 миллиарда долларовМеждународная федерация футбола (ФИФА) в среду 22 января представила глобальный трансферный отчет в мужском и женском футболе за 2019 год.НХЛ. Записи матчейМиннесота — Детройт Яндекс.Эфир Коламбус — Виннипег Яндекс.Эфир 02:45:00Чикаго — Флорида Яндекс.Эфир 02:37:50Филадельфия — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:41:45Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:35:10Бостон — Вегас Яндекс.Эфир 02:37:30Каролина — Виннипег Яндекс.Эфир 02:38:52Миннесота — Флорида Яндекс.Эфир 02:42:34Колорадо — Детройт Яндекс.Эфир 02:35:05Чикаго — Виннипег Яндекс.Эфир 02:24:40Нью-Йорк Рейнджерс — Коламбус Яндекс.Эфир 02:46:20Каролина — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:45:20Питтсбург — Бостон Яндекс.Эфир 02:44:30Ванкувер — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:39:30Миннесота — Даллас Яндекс.Эфир 02:36:10Нэшвилл — Баффало Яндекс.Эфир 02:39:45Филадельфия — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:35:20Коламбус — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:57:30Монреаль — Вегас Яндекс.Эфир 02:44:30Детройт — Флорида Яндекс.Эфир 02:38:10Торонто — Чикаго Яндекс.Эфир 02:26:40Оттава — Калгари Яндекс.Эфир 02:39:20Колорадо — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:39:10Эдмонтон — Аризона Яндекс.Эфир 02:41:10Нью-Йорк Айлендерс — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:37:40Виннипег — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:42:30Каролина — Анахайм Яндекс.Эфир 02:31:30Детройт — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:29:20Ванкувер — Аризона Яндекс.Эфир 02:35:15Колорадо — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:34:15Даллас — Баффало Яндекс.Эфир 02:38:10Нэшвилл — Анахайм Яндекс.Эфир 02:44:40Миннесота — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:30:35Оттава — Вегас Яндекс.Эфир 02:33:00Флорида — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:54:10Бостон — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:48:00Вашингтон — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:39:10Филадельфия — Монреаль Яндекс.Эфир 02:44:20Торонто — Калгари Яндекс.Эфир 02:37:10Коламбус — Каролина Яндекс.Эфир Кубок Италии. «Ювентус» - «Рома». Текстовая трансляцияВ 22:45 мск. начинается матч 1/4 финала Кубка Италии между "Ювентусом" и "Ромой" (стадион "Альянц Стэдиум"). ФНК проводит прямую текстовую Он-лайн трансляцию этого поединка.реклама