Ничушкин забил третью шайбу в пяти играх. Сегодня исполнил отличный проход в меньшинстве

Как только на Sports.ru вышел текст о 90-матчевой безголевой серии Ничушкина, он почти моментально забил (Валерий, если вдохновляешься нашими текстами – помаши в камеру!).