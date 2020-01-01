Райола: «Погба хочет выигрывать трофеи с „Манчестер Юнайтед“»

Мино Райола, агент полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба, сообщил, что его клиент не намерен покидать клуб.Поль хочет добиваться успеха, быть счастливым, завоёвывать трофеи, и он предпочёл бы делать это в "Манчестер Юнайтед".Ранее сообщалось о том, что руководство "Реала" отказало главному тренеру команды Зинедину Зидану в покупке Погба.