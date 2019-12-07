Джошуа перед реваншем с Руисом: «Нет страха в моих глазах»

Экс-чемпион тяжелого веса по версиям WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа поделился фото с дуэли взглядов перед боем с Энди Руисом. «Нет страха в моем сердце. Нет страха в моих глазах.