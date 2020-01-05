НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеБиатлонКиберспортрекламаРекомендуемФанаты «Мальме» повалили статую ИбрагимовичаВ сборной Швеции назвали «полной лажей» голы России в полуфинале МЧМНа «Тур де Ски» состоится итоговый масс-старт в горуСандин о поражении в полуфинале МЧМ: ДерьмоПрямая трансляция решающего матча сборной Казахстана против Германии за место в элите МЧМ по хоккеюФанаты «Мальме» повалили статую ИбрагимовичаФанаты шведского "Мальме" продолжают атаковать статую Златана Ибрагимовича. Об этом сообщает Aftonbladet. В ночь на 5 января они повалили статую футболиста, отпилив ей ноги.рекламаКанада разгромила Финляндию и попробует отомстить России в финале МЧМ по хоккеюВ рамках проходящего в Чехии молодежного чемпионата российские и канадские хоккеисты встретятся во второй раз.Легков выиграл «Тур де Ски» среди любителейАлександр Легков выиграл любительскую гонку в гору Альпе де Чермиз, копирующую трассу финального этапа «Тур де Ски», который 5 января будет завершать лыжную многодневку.Овечкин впервые в сезоне обыграл Свечникова, Ковальчук подписал контракт с «Монреалем». Обзор дня НХЛХудобин одержал 10-ю победу в сезоне Ковальчук — в «Монреале»WADA определило размер взноса для России на 2020 годСумма обязательного взноса России в бюджет Всемирного антидопингового агентства (WADA) в 2020 году составит более миллиона долларов, следует из документа, опубликованного на сайте организации.СМИ узнали, почему «Зенит» не предлагает новый контракт ИвановичуЗащитник «Зенита» Бранислав Иванович может покинуть петербургский клуб в летнее трансферное окно.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат ИспанииГранада0 : 0МальоркаИдёт 1-й таймЧемпионат ИспанииРеал Сосьедад— : —ВильярреалНачало в 08:00Чемпионат ИспанииАлавес— : —БетисНачало в 10:00Еще 1Чемпионат ИталииБрешиа— : —ЛациоНачало в 06:30Чемпионат ИталииСПАЛ— : —ВеронаНачало в 09:00Еще 2Кубок Англии1/32 ФиналаКристал Пэлас— : —Дерби КаунтиНачало в 09:01Кубок Англии1/32 ФиналаБертон Альбион— : —Нортгемптон ТаунНачало в 09:01Еще 9Кубок Франции1/32 ФиналаФК Бастия-Борго— : —Сент-ЭтьенНачало в 08:15Еще 12Весь футболреклама3:02Врач заявил, что Шумахер уже не тот, каким мы его помнимПеренесший шесть лет назад тяжелую травму семикратный чемпион «Формулы-1» Михаэль Шумахер мало напоминает себя прежнего. Так состояние здоровье спортсмена описал нейрохирург Никола Аччарри.НХЛ. Записи матчейВашингтон — Оттава Яндекс.Эфир Лос-Анджелес — Коламбус Яндекс.Эфир Монреаль — Виннипег Яндекс.Эфир Торонто — Эдмонтон Яндекс.Эфир Анахайм — Нэшвилл Яндекс.Эфир Чикаго — Детройт Яндекс.Эфир Миннесота — Калгари Яндекс.Эфир Питтсбург — Флорида Яндекс.Эфир 02:43:20Лос-Анджелес — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:41:30Аризона — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:50:20Монреаль — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:32:00Торонто — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:41:00Оттава — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:43:30Нью-Джерси — Колорадо Яндекс.Эфир 02:51:05Вегас — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:44:00Миннесота — Виннипег Яндекс.Эфир 02:37:40Коламбус — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:32:00Баффало — Флорида Яндекс.Эфир 02:39:30Даллас — Детройт Яндекс.Эфир 02:45:00Вегас — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:38:30Ванкувер — Чикаго Яндекс.Эфир 02:50:10Колорадо — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:29:30Аризона — Анахайм Яндекс.Эфир 02:30:45Виннипег — Торонто Яндекс.Эфир 02:35:20Оттава — Флорида Яндекс.Эфир 02:37:00Монреаль — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:42:30Питтсбург — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:32:50Баффало — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:41:20Нью-Йорк Айлендерс — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:29:35Бостон — Коламбус Яндекс.Эфир Болельщики сборной Канады во время полуфинала с финнами скандировали: «Мы хотим Россию»Во время полуфинала молодёжного чемпионата мира с командой Финляндии (5:0) болельщики сборной Канады скандировали: «Мы хотим Россию», — сообщает журналист Марк Мастерс.реклама