Россияне заняли весь подиум в гонке на 15 км на «Тур де Ски»

Российский лыжник Сергей Устюгов стал победителем гонки с раздельным стартом на 15 километров в рамках этапа "Тур де Ски" в Италии. Об этом сообщает РИА Новости.