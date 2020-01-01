Блогеры намекнули на проблемы с наркотиками у футболиста Игнатьева

Якобы из-за этого игрок мог покинуть воспитавший его ФК "Краснодар" Блогеры предположили, что футбольный клуб «Краснодар» расстался с 21-летним нападающим Иваном Игнатьевым из-за проблем с наркотиками.