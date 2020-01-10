«Малага» уволила тренера из-за скандального видео

НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаРекомендуем«Малага» уволила тренера из-за скандального видеоМОК намерен пересмотреть дела 28 оправданных российских олимпийцевСтал известен размер гонорара Макгрегора за бой с СерронеГол Ибрагимовича помог «Милану» победить «Кальяри»Угадай, кто победит в матче «Тоттенхэм» — «Ливерпуль»!«Малага» уволила тренера из-за скандального видеоРуководство "Малаги" приняло решение отправить в отставку Виктора Санчеса дель Амо с поста главного тренера.Клуб сделал все возможное для того, чтобы разрешить сложившуюся ситуацию по-дружески благодаря интенсивным переговорам с Виктором Санчесом.рекламаКовальчук забросил первую шайбу за «Монреаль» и разделил с Буре 4-е место по голам в НХЛ среди россиянФорвард «Монреаля» Илья Ковальчук забросил победную шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Оттавы» (2:1 ОТ). Она стала для россиянина 4-й в сезоне и первой в составе «Канадиенс».Юрген Клопп: «За лучший старт ничего не получаешь. Все закончится, когда вручат трофей»Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп после победы над «Тотенхэмом» (1:0) высказался о рекордной серии «красных».Интер чуть было не опозорился в игре с Аталантой: голы, видеообзор матчаФутболисты миланского «Интера» не смогли порадовать своих преданных поклонников домашней победой.Рублев завоевал третий титул ATP в карьере, победив в финале турнира в ДохеРоссийский теннисист Андрей Рублев стал победителем первого одиночного турнира ATP в 2020 году. В финале турнира в Дохе Рублев в двух партиях обыграл француза Корентена Муте.Агент Кокорина отказался комментировать интерес со стороны «Фейенорда»Агент нападающего «Зенита» Александра Кокорина Кирилл Логинов не стал комментировать информацию об интересе к футболисту со стороны «Фейенорда». — Не готов общаться на эту тему, — сказал Логинов.ФутболХоккейБаскетболБиатлонВчераСегодняЗавтраЧемпионат АнглииКристал Пэлас1 : 1АрсеналЗавершёнЧемпионат АнглииЭвертон1 : 0Брайтон-энд-Хоув АльбионЗавершёнЧемпионат АнглииЧелси3 : 0БернлиЗавершёнЕще 4Чемпионат ИталииКальяри0 : 2МиланЗавершёнЧемпионат ИталииЛацио1 : 0НаполиЗавершёнЕще 1Чемпионат ФранцииБордо1 : 2ЛионЗавершёнЧемпионат ФранцииАмьен1 : 2МонпельеЗавершёнЕще 4Кубок Испании1/32 ФиналаУКАМ Мурсия2 : 3МирандесЗавершёнЕще 19Весь футболреклама«Говорили Гараничеву перед эстафетой: «Давай, веди за собой молодых». Поршнев и Халили — о четвертом месте сборной России в эстафетеБиатлонисты сборной России Карим Халили и Никита Поршнев рассказали, где следили за последним этапом мужской эстафеты на этапе Кубка мира в Оберхофе. — Второй этап досматривал в микст-зоне.НХЛ. Записи матчейСент-Луис — Анахайм Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Монреаль — Калгари Яндекс.Эфир Вашингтон — Каролина Яндекс.Эфир Филадельфия — Бостон Яндекс.Эфир Нью-Джерси — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Флорида — Торонто Яндекс.Эфир Аризона — Питтсбург Яндекс.Эфир Детройт — Баффало Яндекс.Эфир Миннесота — Ванкувер Яндекс.Эфир Виннипег — Нэшвилл Яндекс.Эфир Сан-Хосе — Даллас Яндекс.Эфир Калгари — Эдмонтон Яндекс.Эфир Вегас — Коламбус Яндекс.Эфир 02:33:32Чикаго — Анахайм Яндекс.Эфир 02:29:03Сент-Луис — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:39:43Вашингтон — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:54:34Оттава — Монреаль Яндекс.Эфир 02:35:01Нью-Йорк Айлендерс — Бостон Яндекс.Эфир 02:32:25Филадельфия — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:34:53Каролина — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:43:48Баффало — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:39:41Колорадо — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:31:40Каролина — Аризона Яндекс.Эфир 02:55:47Детройт — Оттава Яндекс.Эфир 02:35:19Сан-Хосе — Коламбус Яндекс.Эфир 02:38:29Вегас — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:35:35Анахайм — Даллас Яндекс.Эфир 02:35:12Калгари — Миннесота Яндекс.Эфир 02:34:27Чикаго — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:33:31Сент-Луис — Баффало Яндекс.Эфир 02:40:29Монреаль — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:41:06Бостон — Виннипег Яндекс.Эфир 02:34:06Тампа-Бэй — Аризона Яндекс.Эфир 02:42:47Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:38:53Флорида — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:41:30Лос-Анджелес — Даллас Яндекс.Эфир 02:46:30Торонто — Виннипег Яндекс.Эфир 02:37:15Филадельфия — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:36:30Вегас — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:30:40Анахайм — Коламбус Яндекс.Эфир 02:34:10Чикаго — Калгари Яндекс.Эфир 02:48:35Нэшвилл — Бостон Яндекс.Эфир 02:36:05Сент-Луис — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:38:00Детройт — Монреаль Яндекс.Эфир 02:38:30Нью-Джерси — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:46:20Тампа-Бэй — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:47:00Флорида — Аризона Яндекс.Эфир 02:48:05Каролина — Филадельфия Яндекс.Эфир Ветеран войны в Ираке проиграл бой в ММА менее чем за 30 секундВ Москве состоялся турнир по смешанным единоборствам Rebel FC. В его карде выступил американский боец Шеннон Ритч. 49-летний американец проводил 149-й поединок в клетке.рекламаНа этапе КМ в Дрездене произошёл конфликт между итальянским и французским лыжникамиВ четвертьфинале спринта на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в немецком Дрездене произошёл конфликт между итальянцем Федерико Пеллегрино и французом Ришаром Жуве после их столкновения на трассе.Сергей Вязович: Теперь понятно, почему мы проигрываем КАМАЗамЛидер команды МАЗ-СПОРТавто Сергей Вязович рассказал о том, чего не хватает белорусскому капотнику, чтобы одолеть КАМАЗы в Саудовской Аравии.