«Малага» уволила тренера из-за скандального видео

«Говорили Гараничеву перед эстафетой: «Давай, веди за собой молодых». Поршнев и Халили — о четвертом месте сборной России в эстафете

Биатлонисты сборной России Карим Халили и Никита Поршнев рассказали, где следили за последним этапом мужской эстафеты на этапе Кубка мира в Оберхофе. — Второй этап досматривал в микст-зоне.