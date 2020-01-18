Фуркад выиграл пасьют на этапе КМ по биатлону в Рупольдинге, Логинов — десятый

Француз Мартен Фуркад одержал победу в гонке преследования на 12,5 км на этапе Кубка мира по биатлону в немецком Рупольдинге.