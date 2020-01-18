«Милан» впервые в сезоне выиграл 3 матча подряд

«Милан» обыграл «Удинезе» (3:2) в домашнем матче 20-го тура Серии А. Эта победа стала для хозяев третьей подряд. Ранее клуб обыграл «Кальяри» (2:0) в чемпионате и СПАЛ (3:0) в Кубке Италии.