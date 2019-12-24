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Прямая трансляцияОнлайн-видеотрансляция матча 19-го тура французской Лиги 1 «Монако» — «Лилль», который состоится сегодня, 21 декабря, в Монако, будет доступна на сайте Матч ТВ начнется в 22:45 по московскому времени.реклама«Голосующие олени лучше говорящих попугаев!» Семин ответил ГуберниевуГлавный тренер «Локомотива» Юрий Семин в своем Instagram сравнил с «говорящим попугаем» известного комментатора и ведущего Дмитрия Губерниева.