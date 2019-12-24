Кристина Резцова: «Мама приучала нас быть честными, говорить правду открыто. Поэтому я получаю: такая-сякая, высказала в глаза»

Российская биатлонистка Кристина Резцова рассказала о себе в программе «Биатлон с Дмитрием Губерниевым». «Мама нас приучала всегда быть честными, говорить открыто и правду.